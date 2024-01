Giroud via dal Milan a fine stagione? Il francese ha un’idea in testa

Giroud via dal Milan a fine stagione? L’attaccante francese in scadenza di contratto ha solo un’idea in testa

Tra i calciatori in scadenza col Milan al termine di questa stagione c’è anche Olivier Giroud. Il francese è diviso dall’idea di continuare a vestire la maglia rossonera o intraprendere un’altra avventura.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’idea della MLS è fissa nella sua testa e non è detto che non accada presto. In quel caso i rossoneri dovrebbero andarlo a sostituire con una nuova punta di spessore.