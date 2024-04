Giroud Milan: nulla è deciso, messaggio d’amore e focus sul presente! Le ULTIME sul futuro

Uno dei temi del calciomercato Milan è il futuro di Giroud. Il francese ha allontanato le voci sugli USA è concentrato sul presente rossonero

E se alla fine non fosse tutto già scritto? Tra tifosi già rassegnati, che ringraziano per quanto fatto in rossonero, chi scrive buonanotte in francese sul proprio account social, chi proclama accordi verbali già definiti, tutto sembra sia apparecchiato per l’addio a fine stagione di Giroud al calciomercato Milan dopo tre anni in rossonero, con i Los Angeles FC pronti ad accoglierlo.

Sta di fatto che i fatti parlano diversamente. Il primo fattore da considerare è il campo dove Giroud continua a dimostrare, in attesa di sviluppi, l’esempio più invidiabile di professionalità come successo nella vittoria del Milan contro il Lecce di sabato pomeriggio a San Siro:

13º gol in Serie A, eguagliato il miglior rendimento realizzativo in rossonero. Se si considerano anche gli assist è la stagione top del francese come partecipazione alle reti della squadra in tutte le competizioni, alla pari dell’anno scorso.

Decisiva però sarà la volontà del giocatore e qui nulla conta più delle parole del diretto interessato: «Non voglio parlare del mio futuro. Ho visto quello che è uscito sulla stampa. Non c’è niente di fatto. Sono un milanista, un vecchio cuore rossonero». Il tutto accompagnato dal gesto durante l‘esultanza del 2-0 come a dire: “io sono qui, penso al presente, poi si vedrà”

Messaggio d’amore del francese ribadito anche da Stefano Pioli in conferenza stampa: «Giroud non ha annunciato nulla e non ci ha detto nulla. Ha salutato i tifosi come tutti gli altri compagni».

Per ora si può lasciare spazio solo a tutte le ipotesi del caso. Come lascerà – se lo farà- con o senza un trofeo lo dirà il campo; quando lo dirà il tempo, il perché lo chiarirà lui, ma intanto si fa largo una suggestione o speranza – a seconda di come la si voglia vedere – che stimola i tifosi: e se Giroud alla fine restasse?