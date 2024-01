Giroud, l’INCREDIBILE curiosità in vista di Udinese Milan: il dato sul francese

Giroud, l’incredibile curiosità in vista di Udinese Milan: il francese partirà dal primo minuto nel match di stasera in campionato

Al centro dell’attacco del Milan nel match di stasera contro l’Udinese valevole per la ventunesima giornata di Serie A ci sarà Olivier Giroud. C’è però un dato abbastanza incredibile legato all’attaccante in vista di questo match.

Il francese, infatti, nonostante sia in rossonero dal 2021, non ha mai giocato ad Udine, in casa dei friulani. Oggi lo farà per la prima volta al Bluenergy Stadium alle ore 20:45.