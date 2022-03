Giroud: «Dobbiamo sostenere il popolo ucraino, come ha fatto il Milan»

Giroud: «Sogno di vincere lo Scudetto. Derby? Emozione incredibile». Le parole dell’attaccante del Milan a Europe 1



Olivier Giroud si racconta ai microfoni di Europe 1. Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan.

GUERRA IN UCRAINA – «Prego regolarmente per questo, perché le cose migliorino e per mettere un po’ di amore nei cuori induriti. Dobbiamo sostenere il popolo ucraino, come ha fatto il Milan con questa maglietta con la scritta “Pace per l’Ucraina, pace per il mondo”. Ci sono molte cose che mi commuovono. Famiglie divise, in fuga dall’Ucraina. È così triste pensare che nel 2022 siamo in tempo di guerra. Spero che le cose migliorino. Quando vedo un giocatore come Yarmolenko (giocatore del West Ham) scoppiato in lacrime dopo aver segnato un gol, è molto commovente. Dobbiamo restare uniti e penso che sia fantastico che i paesi confinanti con l’Ucraina supportino le persone in fuga dall’Ucraina».