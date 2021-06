Giroud, c’è l’accordo con il Milan: operazione alla quale manca un dettaglio determinante a chiudere definitivamente la trattativa

Giroud, c’è l’accordo con il Milan: operazione alla quale manca un dettaglio determinante a chiudere definitivamente la trattativa. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione a pag. 39: “Giroud, avanti tutta. Il Milan trova l’accordo: pronto biennale con opzione. Ora la punta deve liberarsi gratis dal Chelsea.

LA SITUAZIONE- “Un altro importante passo avanti per Olivier Giroud al Milan- si legge- L’intesa per un contratto biennale (più opzione per il terzo) è ormai ad un passo: manca l’ufficialità, vanno solo definiti i dettagli di un contratto vicino ai 4milioni netti all’anno (al lordo costo 6 milioni, grazie al Decreto Crescita). Soprattutto, i dirigenti di via Aldo Rossi hanno ribadito l’idea che l’affare può essere concluso solo a costo zero”.

ORA IL SUO AGENTE- Come spiega il quotidiano, ora toccherebbe all’agente francese di Giroud contattare il Chelsea per vedere

applicati i patti di qualche mese fa, ovvero concedergli la lista gratuita, nonostante quel contratto appena rinnovato per un’altra stagione. Il giocatore è forte della promessa dello stesso Roman Abramovich. Così quel prolungamento unilaterale del 30 aprile scorso è stato inteso solo

come una tutela per evitare un trasferimento in Premier League.