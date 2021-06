Thereau: «Milan, Giroud e Maignan sono due grandi colpi»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Cyril Thereau ha così parlato di Olivier Giroud e di Stefano Pioli. Ecco le sue parole

GIROUD – «Fenomenale. È uno che potrebbe far gol anche a 50 anni. Sarebbe un gran colpo per il Milan. In area è una sentenza. Se c’è lui senti la pressione, sei sempre all’erta. E poi ha gli occhi della tigre. Mi piace molto anche Maignan, l’erede di Gigio».

PIOLI – «Il miglior allenatore mai avuto in carriera. Una persona d’oro, lui come il suo staff. Mi sono sempre trovato bene, sia al Chievo che alla Viola, dove ha gestito in modo esemplare la scomparsa di Davide Astori. Mi è dispiaciuto molto quando è andato via. Non se lo meritava».