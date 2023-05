Giroud a Prime Video: «Ecco cosa chiederei a Shevchenko». Il no all’Inter e i consigli all’ex rossonero: ecco le parole del francese

In vista dell’Euroderby di oggi, nel Match Preview di Amazon Prime Stefano Pioli ha parlato di Milan Inter.

GIRARSI AL DERBY – «Sono molto orgoglioso di questo coro che i tifosi mi hanno dedicato dopo i derby e spero di girarmi ancora»

IL NO ALL’INTER – «Sono credente, per me è stato un segno del destino: sapevo che dovevo rimanere al Chelsea e vincere la Champions. Era scritto. Quando sono arrivato a Milano ho ricevuto un accoglienza magnifica: per me era giusto e meglio firmare per il Milan»

SHEVA – «Il mio giocatore preferito. Cosa gli chiederei a bordocampo? Se posso ricevere uno o due consigli su come affrontare questa partita meravigliosa»