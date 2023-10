Giroud a Dazn: «La parata un’emozione speciale, quasi come un gol»

Giroud a Dazn: «La parata un’emozione speciale, quasi come…». Le parole del francese dopo la vittoria a Genova

Le parole di Olivier Giroud a Dazn post Genoa Milan:

LE DICHIARAZIONI – «Penso che era meglio andare verso la palla perché non sapevo se il mio compagno riusciva a darmela di testa. Per questo sono andato con coraggio. non pensavo di vivere questo tipo di emozioni, nell’altra porta, ma è stato importante questa vittoria. Sono il più alto della squadra, forse Malick ma avevo bisogno di lui per i contrasti alti. Un’emozione speciale la parata, quasi come un gol. Importante vincere qui, sapevamo che era difficile stasera, hanno iniziato con una grande intensità. Non è stato tutto perfetto ma la cosa più importante sono i tre punti»