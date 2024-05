Nuovo allenatore Milan, Geraldes (ex ds Sporting Lisbona): «Conceicao eccentrico mentre Fonseca...»

Nuovo allenatore Milan, Geraldes (ex ds Sporting): «Conceicao eccentrico mentre Fonseca…». Le parole a TMW

L’ex direttore sportivo dello Sporting Lisbona André Geraldes ha parlato a TMW per analizzare i due profili seguiti dal Milan per quanto riguarda il dopo Pioli ovvero i nomi di Fonseca e Conceicao.

PAROLE – «Paulo Fonseca è un grandissimo allenatore. Ha alle spalle un percorso lavorativo molto importante e sarebbe una buona soluzione per il Milan. Due profili differenti. Conceicao è un allenatore eccentrico, con una personalità molto forte e in Portogallo è molto quotato. Fonseca è più calmo. Dipenderà dalle idee del club. Io sceglierei Conceicao. Ha una personalità molto forte. E per il Milan sarebbe un’ottimo allenatore».