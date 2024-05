Borghi si interroga: «Non sono convinto che lo spogliatoio fosse staccato da Pioli. Se si aspettavano un cambio di allenatore…». Le parole del giornalista

Il giornalista Borghi ha parlato della stagione del Milan a Cronache di Spogliatoio

PAROLE – «Non sono convinto che lo spogliatoio fosse staccato da Pioli. Il Milan ha iniziato molto forte, con molto entusiasmo, e oltretutto è una squadra che ha cambiato 10 giocatori, per cui non mi è sembrato un tradimento dei senatori, non so se è questo. Perché adesso che sta succedendo, perché sono davvero poche le possibilità che Pioli sia l’allenatore del Milan l’anno prossimo, le voci che girano attorno sono di una società che deve fronteggiare le richieste di rinnovo di contratto, comunque le posizioni di cardini come Maignan, Theo Hernandez, Leao. Ce se il discorso è che si aspettavano un cambio d’allenatore, arriva, allora dovrebbero essere abbastanza saldi sulle loro posizioni. Invece si parla della possibile incretezza a medio termine di questi elementi».