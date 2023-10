Genoa Milan 0-1: succede di tutto a Marassi, Pulisic decisivo

Il Milan è ospite del Genoa a Marassi nell’8ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan vuole chiudere in testa alla classifica prima della sosta. Obiettivo tre punti, dunque, nell’ostica trasferta di Marassi col Genoa. Succede di tutto a Marassi, Pulisic sblocca un match bloccato, poi nel finale espulsi prima Maignan, con Giroud costretto ad andare in porta e poi Martinez. Rossoneri in testa da soli.

Genoa Milan 0-1 LIVE: sintesi e moviola

1′ – Fischio d’inizio a Marassi: è iniziata Genoa Milan

3′ – Subito protagonisti i nuovi acquisti: Chukwueze a scavalcare la difesa verso Okafor, ma Martinez ferma tutto! Prima occasione dei rossoneri

7′ – Riparte il Genoa con Sabelli, ma Okafor prima e Thiaw sono reattivi a prevenire una pericolosa azione offensiva

8′ – Va giù Vasquez in area di rigore dopo un contatto in area di rigore con Florenzi, l’arbitro lascia correre. Proteste della panchina rossoblù

12′ – Il Milan torna in area di rigore avversaria con Theo Hernandez e Florenzi, sulla stessa fascia. Ripreso il possesso della palla dopo qualche minuto di Genoa

15′ – Calcia Florenzi in porta da poco fuori dall’area, ma il tiro non è abbastanza angolato per dare fastidio a Martinez

16′ – Occasione di Reijnders su un grande cross di Musah sull’esterno, ma prima la grande parata di Martinez poi il fuorigioco salvano il Genoa! Ancora 0-0 a Marassi

20′ Spinge il Genoa con i rossoneri fallosi in più di un’occasione compresa quella che costa il giallo e squalifica verso la Juventus a Theo Hernandez

25′ Ritmi alti a Marassi

27′ Tiro Theo Hernandez – giocata elegante di Reijnders al limite dell’area rossonera, arriva il terzino francese che prova con un tiro al volo. Conclusione fuori

33′ spingono i rossoneri cercando di scardinare la difesa del Genoa con fraseggi tra le linee

34′ Tiro Florenzi – schema su calcio di punizione del Milan con la palla che arriva al terzino che calcia di prima intenzione, tiro fuori

40′ Fase di gioco in cui il Milan si fa preferire al Genoa, con i padroni di casa che lasciano molto l’iniziativa ai rossoneri

45’+1 Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

50′ Il Genoa concede pochi spazi al Milan che non riesce a creare pericoli e spesso prova giocate forzate

54′ Tanto possesso ma spesso fine a se stesso per i rossoneri

56′ Tiro Florenzi – azione insistita del Milan con Leao che illumina per Reijnders che riceve e calcia, respinge la difesa, sulla ribattuta arriva il terzino che calcia di prima. Tiro fuori

63′ Insistono i rossoneri

64′ Occasione Milan – contropiede del Milan che premia la sovrapposizione di Florenzi che crossa sul secondo palo, colpo di testa di Leao con il miracolo di Martinez gli nega il gol

70′ Tiro Giroud – il francese gira di testa un cross dalla destra ma è impreciso

75′ Occasione Genoa – Dragusin si accentra e calcia, il tiro è deviato da Reijnders che quasi mette fuori gioco Maignan, ma il portiere rossonero con la mano di richiamo si allunga e devia in angolo

78′ Occasione Jovic – cross di Calabria, il serbo si coordina per la sforbiciata impatta bene ma la sua conclusione è murata da Bani

83′ Tiro Calabria – iniziativa di Leao sulla sinistra cross teso respinto dalla difesa, arriva il terzino che calcia dalla distanza, forte ma impreciso

88′ Gol di Pulisic – cross di Musah per il compagno che controlla in area, si gira e calcia e porta in vantaggio il Milan

89′ Lungo controllo del Var sul gol di Pulisic per un possibile fallo di mano sul controllo che ha portato al tiro. Il gol viene convalidato

97′ Maignan in uscita travolge Ekuban, Piccinini viene richiamato al Var per possibile fallo da rosso per il portiere

97′ Espulso Maignan per il fallo, Giroud in porta

101′ Traversa del Genoa – calcio di punizione di Gudmundsson, deviazione decisiva sulla traversa di Leao

102′ Espulso Martinez – il portiere del Genoa fa fallo su Tomori nell’area rossonera, già ammonito viene espulso

104′ Decisivo Giroud – l’attaccante che sostituisce Maignan dopo l’espulsione con un’uscita coraggiosa salva i rossoneri

105′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan: al termine del match – PAGELLE

Pulisic

Genoa Milan 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 88′ Pulisic

GENOA: (4-4-1-1) Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli (67’Ekuban), Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi (67′ Kutlu); Gudmundsson. A disp.: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Jagiello,, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames. All.: Gilardino.

MILAN: (4-3-3) Maignan; Florenzi (65’Calabria), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli (65′ Giroud), Reijnders; Chukwueze (46’Pulisic), Jovic (93’Bartesaghi), Okafor (46’Pulisic). A disp.: Sportiello, Mirante, Pellegrino, Pobega, Romero. All.: Pioli.

ARBITRO: Piccinini

AMMONITI: 21′ Theo Hernandez, 22′ Florenzi; 46’Musah; 61′ Adli; 69′ De Winter; 85′ Martinez

ESPULSI : 97′ Maignan; 102′ Martinez