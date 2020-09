Giovanni Stroppa sfida il Milan da grande ex e lo elogia pubblicamente

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone e vecchia conoscenza del grande Milan degli scudetti e delle coppe, si è espresso così

Nella classica conferenza dell’immediata vigilia che anticipa un match, Giovanni Stroppa, allenatore che domani tenterà l’impresa di fare uno sgambetto al Diavolo col suo Crotone, ha espresso un pensiero sulla squadra di Pioli, elogiandola pubblicamente. Il tecnico dei calabresi risulta una grande conoscenza a Milanello, grazie ad un palmarès ricco di coppe alzate da giocatore e una Coppa Italia vinta da allenatore nel 2009/2010, con Simone Verdi grande protagonista della finale di San Siro contro il Palermo.

Ecco le parole del grande ex rossonero: «Il Milan è la squadra più in forma del campionato: ha fatto partite importanti ed è una delle squadre più belle. Sembra non abbia mai smesso di giocare. Per affrontare il Milan di oggi bisogna dare molto, molto di più; anche se mancherà Ibra, hanno tantissimi giocatori importanti. Dovremo correre bene e migliorare il palleggio rispetto la prima partita».