Gimenez Milan: il colpo legato all’attaccante si allontana, l’OSTACOLO principale della trattativa

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Santiago Gimenez. L’ostacolo principale per il possibile colpo in attacco

Ostacolo insuperabile. Santiago Gimenez è tra i profili seguiti dal calciomercato Milan per sostituire Giroud, destinato a salutare a fine stagione direzione America. La pista si raffredda.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport il prezzo dell’attaccante del Feyenoord è salito a circa 60 milioni. Troppi per le casse rossonere che a questo punto potrebbero virare su altri obiettivi per rinforzare il ruolo.