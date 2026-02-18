Connect with us

HANNO DETTO

Giletti critico dopo Inter Juventus: «Se facciamo come Marotta non ne usciamo. Serve questa cosa per migliorare…»

47 minuti ago

Giletti, intervistato a Tmw Radio, ha parlato così delle polemiche scoppiate dopo la sfida tra Inter e Juventus

Il post-partita di Inter-Juventus continua a generare polemiche feroci, alimentate dalle recenti dichiarazioni di Massimo Giletti a TMW Radio. Il noto conduttore non ha risparmiato critiche alla gestione arbitrale e alla reazione dei dirigenti, puntando il dito contro un sistema che fatica a trovare coerenza. Giletti ha liquidato con fermezza le tesi difensive nerazzurre: «Se facciamo come Marotta, tornando indietro nel tempo parlando di altri casi, non ne usciamo». Secondo il giornalista, il problema è strutturale e riguarda decisioni definite allucinanti prese da direttori di gara e assistenti al video fin dall’inizio della stagione.

Giletti, sanzioni rigide e il ritorno della prova TV

La proposta di Giletti per ripulire il calcio italiano da simulazioni e comportamenti antisportivi è drastica e mira direttamente alla responsabilità dei club e delle istituzioni. Nonostante la gravità dell’episodio che ha coinvolto il difensore dell’Inter di Cristian Chivu, Giletti non ritiene corretta una punizione in chiave azzurra, ma invoca fermezza in campionato: «Non credo che lasciare a casa Bastoni e colpire la Nazionale dia un senso. Dovrebbe non giocare con l’Inter un paio di partite, se fossimo in un Paese normale». Una presa di posizione netta che sposta il focus dalla selezione di Spalletti alla gestione interna della Lega Serie A.

Per risolvere definitivamente il problema delle scorrettezze sfuggite in campo, Giletti suggerisce di guardare al passato e di ripristinare strumenti tecnologici che sembrano finiti nel dimenticatoio nonostante l’era del VAR. Il giornalista ha infatti ricordato con nostalgia l’efficacia di certi monitoraggi: «Una volta c’era la telecamera che inquadrava i comportamenti errati che erano sfuggiti all’arbitro. Dov’è? Era molto utile». Il ripristino di sanzioni post-gara basate su immagini inconfutabili, secondo Giletti, obbligherebbe i calciatori a una maggiore correttezza: «Andrebbe ripristinata, forse starebbero tutti molto più attenti», garantendo così uno spettacolo sportivo più leale e meno incline alle furbizie.

