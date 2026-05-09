Gila più lontano dal Milan? Camano: «Napoli grande squadra ma ora testa solo alla Coppa Italia»

Gila, obiettivo di mercato del Milan, è nelle mire anche del Napoli per la prossima stagione: le dichiarazioni dell’agente Camano

La Lazio si prepara a un finale di stagione incandescente, dove la doppia sfida all’Inter, il derby e il match col Pisa determineranno il destino europeo dei biancocelesti. Tra i protagonisti più attesi c’è Mario Gila, difensore centrale diventato un obiettivo concreto per il Milan in vista della rivoluzione difensiva del 2027.

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Il suo agente, Alejandro Camaño, ha fatto il punto della situazione a CalcioNapoli24, sottolineando l’importanza del calciatore per il club capitolino, nonostante un’annata complessa. Con un contratto in scadenza tra un anno, il futuro dello spagnolo resta un rebus che si scioglierà solo dopo gli ultimi verdetti stagionali.

Mario Gila è un calciatore della Lazio ed è importante per la società biancoceleste. Adesso si giocherà una finale di Coppa Italia e per lui è un trofeo importante. Ha ancora un anno di contratto con la Lazio, ma non dobbiamo dimenticare che è stato un anno difficile per lui. Sappiamo cosa sta passando la Lazio e Mario si è calato comunque alla perfezione durante la stagione. Per me, poi, la finale di Coppa Italia sarà un cuore diviso a metà, visto che sono anche l’agente di Lautaro Martinez. Gila al Napoli con Sarri? Posso solo dire che il Napoli è una grande squadra e ha un allenatore importante. Non conosco il futuro di Sarri e non so se Gila possa vestire l’azzurro del Napoli. Sappiamo che il ragazzo ha tanti estimatori, ma oggi il nostro unico pensiero è vincere la Coppa Italia e chiudere bene la stagione. Poi non dimentichiamoci che anche lo stesso Sarri, insieme a Gila, può alzare un trofeo importante quest’anno, nonostante tutto. La nostra agenzia è molto felice di avere calciatori in tutto il mondo: essere il procuratore di Gila o di Lautaro Martinez è una grande soddisfazione, ma pensiamo prima di tutto al bene dei calciatori. C’è anche Hakimi che si giocherà ancora una volta la Champions League