Gianluca Galliani ammette: «Amore viscerale per il Milan ma la gente si sta stancando di questo calcio. Ecco perchè»

Gianluca Galliani, figlio dello storico ex AD del Milan, ha analizzato il momento del calcio italiano e non solo: le dichiarazioni

Nel pomeriggio di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, Gianluca Galliani ha rievocato i fasti dell’epopea berlusconiana proprio nel 40° anniversario dell’acquisto del club da parte del Cavaliere. Un tuffo nel passato che ha celebrato la visione e la grandezza di una dirigenza che ha portato il Milan sul tetto del mondo.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PAROLE – «Sul calcio dico che credo abbia preso una direzione chiara, il calcio vedrà un aumento dei ricavi esponenziale per le grandi squadre che fanno le grandi competizioni. Saranno sempre più forti e con forte ricavi, e potranno allestire grandi rose, per le piccole ci sarà sempre meno spazio. Non mi piace questa via intrapresa. Le competizioni nazionali scenderanno di livello, sarà un calcio più di élite, dove si giocherà tantissimo e ci si dovrà attrezzare con rose, anche per gli infortuni. Sul Milan dico che sono cresciuto a Milanello, lo amo in maniera viscerale, il mio cuore mi porta sempre a vedere il bello. Non credo faccia bene tutta questa negatività sul Milan e sulla Serie A. È evidente che in un contesto dove i livelli economici si alzano, dove scompaiono i presidenti tifosi ma ci sono quelli che fanno business, credo che la squadra vada sempre sostenuta. Queste proprietà debbano avere un grande rispetto per i tifosi e mettere sempre al centro la loro passione, avendo delle bandiere, dei giovani dei propri vivai. E’ un calcio che si sta staccando dalla gente».