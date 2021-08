Giacinti: «Sono super contenta. Volevamo vincere a tutti i costi»

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, ha parlato al termine della partita di Champions League vinta contro lo Zurigo

LA PARTITA – «Sono super contenta. Primo perché volevamo vincere a tutti i costi e fare un esordio positivo. Ci siamo riuscite nonostante il primo tempo siamo state un po’ contratte per l’emozione. Non è facile giocare in Champions perché il livello è alto. Sono contento del mio primo gol in Champions. A Brescia non riuscivo a farlo perché evidentemente doveva arrivare questo momento».

OBIETTIVI PERSONALI – «Quest’anno voglio alzare l’asticella e cercare di sbagliare il meno possibile, sono molto soddisfatta».

BOQUETE – «Sicuramente giocare con calciatrici di spessore che mi ruotano intorno è molto importante perché ho bisogno dell’ultimo passaggio per andare in porta e Boquete ha tanta qualità. Lavora molto per la squadra e questo è importante perché dobbiamo lottare tutte per la maglia».

I NUOVI ARRIVI – «Le nuove sono tutte ragazze buone: sono ottime giocatrici ma soprattutto sono ragazze ottime e quindi è più facile per noi integrare persone così. Siamo tanto contente e speriamo di vederle presto tutte in campo».

IL PROSSIMO AVVERSARIO – «L’Hoffenheim è una squadra tosta, è la terza di Germania. Dobbiamo studiare bene come affrontare la partita ma non sarà per niente facile».