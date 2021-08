Zurigo-Milan femminile LIVE, segui il match valido per la fase preliminare di Uefa Women Champions League in programma alle 20.00: sintesi, cronaca testuale e tabellino

Tra pochi istanti il Milan femminile affronterà lo Zurigo nel match valido per la fase preliminare di Uefa Women Champions League. Il vincitore affronterà una tra Hoffeneim o Valur.

Zurigo-Milan femminile LIVE

35′ – GOOOOOOOOALLL DEL MILAN!!! Giacinti la mette dentro dopo una buona giocata di Andersen che mette in mezzo sulla destra per il tap-in del capitano rossonero! 0-1!

34′ – Tiro dalla distanza di Adami, para Peng

32′ – Occasione Milan! Boquete scodella in mezzo per Thomas che di testa sfiora il palo!

30′ – Traversa di Boquete su punizione!

28′ – Boquete cerca la profondità di Thomas ma il pallone è troppo lungo

25′ – Lo Zurigo ora imbastisce gioco, le rossonere non riescono a ripartire come vorrebbero.

21′ – Occasione Zurigo: Therchoun vince il rimpallo con Agard e per poco non segna, brava Giuliani a fermare!

17′ – Occasionissima Milan! Andersen lancio perfetto per Giacinti, tutta sola calcia centrale e para facile Peng!!

15′ – Milan totalmente in controllo del match, ma per il momento il risultato non si sblocca!

10′ – Altra occasione per le rossonere con Giacinti ben servita da Thomas ma il suo destro è respinto, riparte lo Zurigo

7′ – Milan che fa la gara! Rossonere sino a questo momento padrone del campo!

2′ – Subito prima fiammata del Milan Femminile con Thomas che serve bene Boquete: destro parato, prima occasione!

1′ – Iniziata la gara!

Zurigo-Milan femminile 0-1, il tabellino

RETE: 35′ Giacinti

Zurigo (4-4-2): Peng; Megroz, Stlerli, Fisher; Dubs, Vetterlein, Moser, Vetterlein, Plubel; Therchoun, Humm. A disposizione: Bruderer, Benz, O’Neill, Flury, Moser, Riesen, Wulff, Regazzoni, Enz, Heeb, Andrade, Matsushita. Allenatore: Grings

Milan femminile (3-4-1-2): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Jane, Adami, Andersen; Boquete; Thomas, Giacinti. A disposizione: Korenciova, Rizza, Kirchstein, Codina, Tucceri, Longo, Grimshaw, Stapelfeldt, Miotto. Allenatore: Ganz

Arbitro: Usova

Zurigo-Milan femminile, la migliore del match:

