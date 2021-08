Giacinti cuore d’oro: solidarietà con la Fondazione Pupi

La solidarietà non conosce bandiera: il capitano del Milan Women Valentina Giacinti collabora con la Fondazione Pupi

Valentina Giacinti e Javier Zanetti: il capitano del Milan Femminile con l’ex capitano dell’Inter Maschile. Insieme per solidarietà. L’attaccante rossonero ha espresso tutta la sua felicità su Instagram, ringraziando Paula De La Fuente, cognata di Zanetti e sorella di Sebastian, ex allenatore dell’Inter Women Primavera e oggi al Como Women in prima squadra.

«È stupendo aiutare Fondazione Pupi con delle persone così straordinarie. Grazie di cuore, Paula De La Fuente!».