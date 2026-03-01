Connect with us

HANNO DETTO

Cremonese Milan, parla il DS Giacchetta: «Queste partite cementano l’autostima. Dobbiamo convivere con le difficoltà, ma…»

1 ora ago

Davide Nicola

Cremonese Milan, intervenuto ai microfoni di Dazn, Giacchetta ha parlato così a pochi minuti dal fischio d’inizio

Nel pre-partita dello stadio Zini, il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, ha analizzato ai microfoni di DAZN la sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri. Nonostante il divario tecnico tra le due formazioni, il dirigente ha chiesto ai suoi una prova di grande carattere per continuare a sognare la salvezza. «Contro squadre di questo livello hai un peso diverso, però sono partite nelle quali devi dare il meglio di te per cementare l’autostima» ha dichiarato Giacchetta, sottolineando come il risultato non sia affatto scontato.

La Cremonese, reduce da una stagione di sofferenza ma anche di grandi exploit (come la vittoria dell’andata a San Siro), si affida al calore del proprio pubblico per tentare l’impresa. Il DS ha ribadito l’importanza della compattezza mentale per superare i momenti di pressione: «Dobbiamo convivere con le difficoltà, per poi farci trovare pronti nelle partite più alla nostra portata. Lo spirito per una squadra come la nostra deve essere importante» ha aggiunto, confermando la fiducia nel lavoro del tecnico Davide Nicola.

Cremonese Milan, l’entusiasmo dell’ambiente per la missione salvezza

Oltre all’aspetto tattico, Giacchetta ha voluto elogiare il legame speciale tra la squadra e la tifoseria grigiorossa, elemento considerato imprescindibile per la volata finale in campionato. Il gruppo, composto da molti elementi italiani, sente forte la responsabilità della maglia: «Abbiamo l’entusiasmo di chi vuole provare fino alla fine di restare in questa categoria, il nostro ambiente è fantastico e i tifosi ci fanno sentire anche migliori di quello che siamo» ha concluso il DS. In un clima elettrico, la Cremonese cercherà di bloccare i rossoneri e rallentare la loro rincorsa verso l’Inter di Cristian Chivu.

