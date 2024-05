Gerry Scotti RINGRAZIA Pioli: «È stato un galantuomo ed ha fatto il massimo che poteva fare». Le parole del noto conduttore

Gerry Scotti ha parlato al Festival della Tv di Dogliani dell’addio di Pioli al Milan. Ecco le parole del noto conduttore:

PAROLE – «Pioli ha fatto il massimo che poteva fare con i mezzi e gli elementi che aveva a disposizione. Il secondo posto di quest’anno con un’Inter irraggiungibile è un buon risultato. Forse tutti ci aspettavamo qualcosa in più in Europa, ma lì abbiamo mancato clamorosamente. E’ stato un galantuomo. Non si danno mai i voti, ma io gli do un bell’8+. Nello stile della sua uscita dal Milan credo abbia da insegnare. Ora vediamo chi viene»