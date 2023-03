Cardinale: «Vi spiego come trattiamo i nostri investimenti»

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha spiegato la metodologia usata negli investimenti del fondo Redbird

Durante l’intervista al panel “Sloan Sports Analytics Conference” al MIT, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha dichiarato

«Non trattiamo i nostri investimenti sulle squadre in modo diverso da come trattiamo il lato business. Non faremmo un investimento in cui siamo passivi, in cui non abbiamo controllo. Andando a fare questi investimenti abbiamo ovviamente un business plan su come generare “cash flow” e ci basiamo su questo, così come lo facciamo per tutte le altre nostre compagnie».

