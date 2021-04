Genoa, Ballardini: «Molto dispiaciuti per la partita, abbiamo fatto una bella partita»

Al termine del match tra Milan e Genoa, l’allenatore rossoblù Davide Ballardini ha commentato così la gara di San Siro

Davide Ballardini rammaricato per la sconfitta ma contento per la prestazione dei suoi. Ecco alcune delle dichiarazioni a Dazn del tecnico del Genoa dopo il match contro il Milan:

«Siamo molto dispiaciuti, ma pieni. Abbiamo fatto una bella partita. Per fare punti dobbiamo giocare così. Era da un po’ che non giocavamo con così tanta attenzione e qualità. Abbiamo fatto una bella partita. C’è dispiacere, ma dobbiamo trasformarlo in ancora più voglia».