Ballardini: «Fatto una buona partita, Destro ha il killer instinct»

Al termine del match tra Milan e Genoa, l’allenatore rossoblù Davide Ballardini ha commentato così la gara di San Siro

Davide Ballardini rammaricato per la sconfitta ma contento per la prestazione dei suoi. Ecco le dichiarazioni a Dazn del tecnico del Genoa dopo il match contro il Milan: «Siamo molto dispiaciuti, ma pieni. Abbiamo fatto una bella partita. Per fare punti dobbiamo giocare così. Era da un po’ che non giocavamo con così tanta attenzione e qualità. Abbiamo fatto una bella partita. C’è dispiacere, ma dobbiamo trasformarlo in ancora più voglia.»

«Abbiamo 10 difensori. Oggi non avevamo terzini. L’unico esterno di ruolo oggi era Ghiglione. Abbiamo giocatori davanti di qualità, ma dobbiamo trovare un giusto equilibrio e compattezza in base alle nostre caratteristiche. La squadra è stata costruita per giocare con due attaccanti e non di più. Destro si allena molto bene. Ci tiene a fare bene, si comporta bene fuori e dentro al campo. In partita è sempre coinvolto. Ha qualità non comuni, ha l’istinto del killer di fronte alla porta. Complimenti a lui, perché si spende molto. Abbiamo una rosa ampia. C’è grande serietà e coinvolgimento. I ragazzi danno una grande mano perché si impegnano e ci tengono anche quando non giocano.»