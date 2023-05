Gene Gnocchi: «Euroderby? Ecco il mio pronostico!». Il comico ha parlato della sfida di Champions League tra Inter e Milan

In un’intervista rilasciata a Tag24, il comico Gene Gnocchi ha parlato di Milan e di Inter in Champions League.

Ecco le sue parole: «Il Napoli che supera il Milan in Champions? Il calcio è bello proprio perchè è strano. Credo che il Napoli sia arrivato alle due sfide contro il Milan stanco, mentre i rossoneri hanno fatto le partite perfette per eccellenza. E’ anche un gioco di psicologia. La favorita tra Inter e Milan? Per me e 50 e 50, ora come ora»