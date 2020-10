Gazzetta: “Tonali guida il baby Milan per arrivare in testa al Derby”

Gazzetta, in fondo alla prima pagina odierna l’immagine di un Tonali pronto a scendere in campo da titolare contro lo Spezia alle 18

TONALI GUIDA- “Tonali guida il baby Milan per arrivare in testa al Derby”. Ancora una gara da giocare e poi sarà Derby, ancora una gara da vincere per arrivare alla stracittadina da primi in classifica, probabilmente al pari dell’Inter, impegnata oggi contro la Lazio.