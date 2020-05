Gazzetta, Malagò: «Serve piano B se il campionato non dovesse finire»

Gazzetta, al centro della prima pagina odierna la quasi svolta alla ripresa del campionato, le parole del presidente del Coni Malagò

Gazzetta, al centro della prima pagina odierna la quasi svolta alla ripresa del campionato, il protocollo c’è, ora la ripresa effettiva. Non resta che aspettarsi una ripresa come in Bundesliga, probabilmente a metà giugno.

SERVE PIANO B- «Serve piano B se il campionato non dovesse finire. Tifo per ricominciare ma il Covid spinga il calcio a cambiare». Queste le parole del presidente sulla colonna di destra in prima pagina.