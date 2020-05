Bundesliga, l’Herta vince ma senza Piatek. André Silva in gol

Riprende la Bundesliga e tornano le notizie riguardanti gli ex rossoneri attualmente impegnati in Germania: Piatek e André Silva

Giornata importante per i due rossoneri Piatek e André Silva rispettivamente impegnati con la maglia dell’Herta e dell’Eintracht Francoforte. Risultati diversi ed emozioni radicalmente opposte per i due ex rossoneri con il polacco Piatek ha visto dalla panchina la gara vinta dalla formazione capitolina contro l‘Hoffenheim per 3-0 subentrando solo al minuto 79′.

Discorso, come detto, radicalmente diverso per l’attaccante portoghese André Silva arrivato ieri alla quinta marcatura con la maglia dell’Eintracht Francoforte nonostante la sconfitta per 3-1 contro il Gladbach.