Bergomi: «Ho avuto il Covid19 un mese fa, ora sto bene»

Beppe Bergomi racconta di aver avuto qualche settimana fa il coronavirus. Ora il suo stato di salute è ottimo

Beppe Bergomi, durante una diretta Instagram con Giacomo Valenti ammette di aver riscontrato un mese fa il coronavirus.

«Sono un positivo, ho fatto il test sierologico 15 giorni fa. Adesso sono negativo ma l’8 marzo ho iniziato a non stare bene: ho avuto febbre e mal di schiena, non riuscivo neanche a lavarmi i denti. Poi ho avuto problemi di olfatto e gusto. Adesso ho gli anticorpi ma mi hanno spiegato che non ti proteggono al 100%. Non ho avuto paura, perché non ho avuto tosse secca e febbre alta: pensavo che non fosse Coronavirus. I sintomi che ho citato mi sono durati molto tempo comunque, non stavo bene e avevo sempre dolori, non riuscivo neanche a sedermi. Sono stato in ballo 20-25 giorni. Adesso sto alla grande, faccio attività fisica e ho fatto 9 chilometri di corsa»