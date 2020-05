Tommasi predica la calma per la ripartenza del campionato

Damiano Tommasi, presidente dell’Aic (Associazione Italiana Calciatori), ha predicato calma per la ripartenza del campionato

Damiano Tommasi, presidente dell’Aic (Associazione Italiana Calciatori), ha predicato calma per la ripartenza del campionato: «La prudenza è la primo posto. In questo momento servono certezze, dal punto di vista medico. Abbiamo chiesto che ci sia un organo di controllo che possa dare a tutti le stesse garanzie di sicurezza. Serviranno almeno 4 settimane di allenamento prima di poter tornare in campo, bisogna evitare gli infortuni, dopo il lungo stop, ma c’è anche chi ragione su sei. Sulla data del ritorno in campo non ci poniamo limiti, le settimane di allenamento non devono essere un limite, anzi sono necessarie per ritrovare una forma ottimale. I calciatori non vedono l’ora di tornare in campo» ha dichiarato Tommasi a Rai Sport.