Gazzetta: «Ibrahimovic un rosso tira l’altro, al ristorante in zona proibita»

Zlatan Ibrahimovic è in attesa del verdetto del giudice sportivo, nel frattempo alcune foto lo ritraggono a Milano…

Zlatan Ibrahimovic è in attesa del verdetto del giudice sportivo in merito al rosso rimediato contro il Parma, estratto dall’arbitro Maresca. Oggi la sentenza.

Nel frattempo come riferisce la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il gigante svedese sarebbe stato trovato in un ristorante di Milano in piena zona rossa (il che è vietato), causa le restrizioni Covid. Il club rossonero smentisce ogni malafede, sottolineando che si sarebbe incontrato per lavoro.

