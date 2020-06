Gazzetta- Duarte migliora, presto a disposizione. Più lunga per Musacchio

Gazzetta, internamente un focus sulla ripresa degli allenamenti rossoneri di ieri con grande attenzione alla situazione di Musacchio e Duarte

Gazzetta, internamente un focus sulla ripresa degli allenamenti rossoneri di ieri con grande attenzione alla situazione di Musacchio e Duarte.

IERI LA RIPRESA- A pag.10 dell’edizione odierna, la rosea approfondisce: “Duarte migliora. Arrivano notizie confortanti, il flessore della coscia destra è in via di guarigione ed anche per lui inizierà a breve un programma di lavoro individuale. Lecce o Roma. Più lunga per Musacchio, causa infiammazione alla caviglia“.