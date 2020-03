Gazzetta: “Donnarumma tiene il Milan sulle spine. Gigio oh yes”

Gazzetta dello sport, Giovedì 19 Marzo, al centro della prima pagina il Milan con Donnarumma ancora una volta al centro del mercato

Gazzetta dello sport, al centro della prima pagina il Milan con Donnarumma ancora una volta al centro del mercato in uscita, in ballo c’è un prolungamento di contratto che “toglie il sonno” ai vertici rossoneri. L’ingaggio è alto, c’è da prendere una decisione.

MILAN SULLE SPINE- “Donnarumma tiene il Milan sulle spine. Gigio oh yes. Studia inglese e lo mostra sui social: così se non prolungua, il portiere riapre alla Premier o al Psg in futuro”.