Gazzetta: brillano Kessie e Leao, male Calhanoglu e Bennacer

Gazzetta dello Sport: Milan-Hellas Verona 2-2. Migliore in campo Kessie, deludono Calhanoglu e Bennacer, Ibrahimovic…

Il Milan ha pareggiato 2-2 contro l’Hellas Verona nel match valido per la settima giornata di Serie A.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il migliore in campo risulta Franck Kessie, che viene premiato con un buon 6,5. Bene anche Leao e Ibrahimovic (6,5). Sufficienza per Donnarumma, Kjaer, Saelemaekers, Rebic, Brahim Diaz. Mezzo voto in meno per Theo Hernandez, Calabria e Gabbia. Male Bennacer e Calhanoglu (5).