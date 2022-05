Gazidis sulla squadra: «Non c’è paura, ma la volontà di fare due grandi passi». Le parole dell’a.d. rossonero

Ivan Gazidis parla così del momento della squadra e dell’avvicinamento a queste ultime due gare decisive per lo Scudetto. Le parole dell’a.d. al canale Twitch del Milan.

«Trovo i giocatori concentrati ma anche calmi, con lo stesso approccio che abbiamo vissuto nel passato. Hanno sicurezza non solo in queste emozioni ma anche nelle loro qualità, che ci sono. Ora è necessario cogliere questa grande opportunità con positività. Non sento paura, sento una grande volontà di fare questi due grandi passi.»

