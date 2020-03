Gazidis a colloquio: ecco quale potrebbe essere il futuro dei dirigenti

L’uomo di Elliott oggi ha comunicato a tutta la rosa massima fiducia in Pioli

Si continua a lavorare in casa Milan, nonostante una situazione per nulla semplice. La società è spaccata. Oggi per la rifinitura al Meazza è stato presente solo Gazidis. C’è stato un confronto insieme alla squadra. L’obiettivo è stato quello di chiarire e rasserenare gli animi dei calciatori.

Maldini: anche lui ai titoli di coda in dirigenza

Giorni di scelta anche per l’ex capitano del Milan. Non sembrano esserci le carte in regola per restare all’intento del progetto. Oggi la mancata presenza alla rifinitura è stato un messaggio chiaro a tutto l’ambiente.