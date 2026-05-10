HANNO DETTO
Gasperini avverte Juventus e Milan: «Per la Champions League non abbiamo margine d’errore»
Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato delle chance Champions League dei giallorossi rispetto a Milan e Juve
Gian Piero Gasperini a Sky prima di Parma Roma.
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SU CHI FANNO LA CORSA – «Sostanzialmente non abbiamo margine d’errore, quindi possiamo solamente vincere per continuare a sperare. Poi, dopo, la matematica è quella: la Juventus deve sbagliare una partita, il Milan due».