Connect with us

HANNO DETTO

Gasperini avverte Juventus e Milan: «Per la Champions League non abbiamo margine d’errore»

Published

4 ore ago

on

By

Gasperini

Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato delle chance Champions League dei giallorossi rispetto a Milan e Juve

Gian Piero Gasperini a Sky prima di Parma Roma.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

SU CHI FANNO LA CORSA – «Sostanzialmente non abbiamo margine d’errore, quindi possiamo solamente vincere per continuare a sperare. Poi, dopo, la matematica è quella: la Juventus deve sbagliare una partita, il Milan due».

LE DICHIARAZIONI DI GASPERINI

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×