Gasperini: «Si complica l’Europa? La classifica la vedete, noi…». Il tecnico dell’Atalanta parla della lotta Champions

Le parole di Gian Piero Gasperini a Sky dopo Atalanta Juve sulla lotta Champions, dove c’è anche il Milan:

SI COMPLICA L’EUROPA – «La classifica la vedete tutti, noi dobbiamo essere soddisfatti della classifica e di come si sta esprimendo la squadra. Ora ci sono 4 partite importanti, le percentuali sono evidente. Dobbiamo condurre questo finale come abbiamo fatto per tutto il campionato».