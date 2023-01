Ganz a Milan Tv: «È stata una prestazione normale»

Maurizio Ganz è intervenuto ai canali ufficiali rossoneri dopo la vittoria del Milan Femminile contro il Parma

«Il Parma ha fatto la sua partita, noi dovevamo fare qualcosa di meglio dopo aver sbloccato la partita, nel secondo tempo abbiamo avuto 3 palloni per chiuderla subito, li abbiamo sbagliati, poi 2-0, e poi dobbiamo essere più cinici, è stata una prestazione normale, non abbiamo giocato benissimo, però siamo attenti, vogliosi, c’è stata una bella unione in campo, dobbiamo migliorare tanto ma questo lo sappiamo. Clean sheet? Stiamo lavorando bene stiamo dando continuità. Ora testa alla Sampdoria, poi ci saranno due settimane belle toste, vogliamo essere protagoniste»