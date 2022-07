Galtier, il PSG cambia rotta: finalmente gavetta e sudore

Il PSG ha ufficializzato l’arrivo di Galtier come nuovo allenatore: una scelta in controtendenza con la storia recente del club

(di Sandro Dall’Agnol) – Com’era ormai ben chiaro già dalle ultime settimane, toccherà a Christophe Galtier guidare il PSG nella prossima stagione. Il nativo di Marsiglia sarà il trentunesimo allenatore nella ancor giovane storia del club della capitale.

Una scelta che testimonia in maniera evidente il cambio di rotta attuato da Al Khelaifi: sarà finalmente un Paris meno patinato, ma tremendamente più concreto e verace. E d’altro canto già il siluramento di Leonardo per far spazio a Campos ne era stato primo indizio.

