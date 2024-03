Galliani sbrocca in conferenza stampa: le dichiarazioni dell’ad del Monza sulle vittorie contro le big

Adriano Galliani, in una conferenza stampa con gli sponsor del Monza ha analizzato il momento della squadra ritornando sulla vittoria contro il Milan.

PAROLE – «Il Monza non ha mai pensato all’Europa. Il nostro primo obiettivo è mantenere la categoria, per il resto non ci poniamo limiti e puntiamo a fare il massimo. In due anni abbiamo battuto Juventus, Inter, Milan e Napoli. Io mi incazzo con i signori di Monza perché si arrabbiano per le sconfitte contro le big, quando perdevamo con la Giana Erminio».