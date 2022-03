Galliani ricorda Weah: «Vi racconto questo aneddoto, io e Braida..»

Adriano Galliani ha parlato a Sky in occasione della presentazione del libro di Peppe Di Stefano. Queste le sue parole

Adriano Galliani ha parlato a Sky in occasione della presentazione del libro di Peppe Di Stefano. Queste le sue parole sul Weah:

«Io e Ariedo andammo a prenderlo al festival di Cannes perche i proprietari erano Canal+, il Psg di allora, noi che inseguivamo Weah in mezzo alle attricette di Cannes e riusciamo a prenderlo, non troviamo l’accordo economico finchè lui non decide di rinunciare a dei soldi d’ingaggio pur di venire al Milan, ricordo i suoi gol contro Roma e Lazio che andrebbero fatti vedere perchè sono la storia del calcio, sono troppi i ricordi, non so dove cominciare ne dove finire»

