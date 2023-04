Galliani ricorda Raiola: le dichiarazioni dell’ex AD del Milan

Adriano Galliani, ex AD del Milan, ha ricordato Mino Raiola ad un anno dalla scomparsa: le sue dichiarazioni

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Adriano Galliani ha ricordato così Mino Raiola:

«Caro Mino ciao, mi manchi davvero tanto. Mi mancano gli incontri con te, mi manca la tua amicizia, mi manca la tua simpatia, mi manca quando mi lanciavi delle idee. Mi ricordo che mi dicevi che Gigio Donnarumma sarebbe diventato uno dei portieri più grandi del mondo e lo è diventato. Mi ricordo di Ibra: le nostre serate e i nostri giorni a Barcellona a battagliare. Non avrei mai pensato che sarebbe arrivato al Milan e invece poi arrivò. Mi ricordo di Robinho, un’altra grande, grande, grande operazione. Poi Mario Balotelli, da molti criticato, ma il primo anno se non avesse fatto 13 gol non saremmo andati in Champions League. Poi nell’anno dello scudetto 2010-2011, se non avessimo avuto insieme, grazie a te soprattutto, l’intuizione di Van Bommel probabilmente non avremmo vinto lo scudetto. Ma al di là dei risultati sportivi, che vanno e vengono, aveva delle qualità fantastiche, umane e meravigliose. Ovunque tu sia ti mando un saluto affettuoso e per sempre. Il tuo amico Adriano Galliani».