Gabbia a Milan Tv: «Bello essere ritornato». E fa una promessa ai tifosi rossoneri: le sue parole dal Castellani

Intervenuto a Milan Tv, Matteo Gabbia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni prima di Empoli-Milan.

RITORNO – «Molto bello, ci sono abituato, non è stato un cambiamento così lungo. So quello che è il Milan, per giocare nel Milan e farò del mio meglio come tutta la squadra»

SENSAZIONI – «Le mie sensazioni sono positive. Ho visto una squadra concentrata, ora arriva la parte più importante e cercheremo di dare il massimo per raccogliere i tre punti»

NUOVO ANNO – «L’obiettivo è conquistare il massimo dei punti in casa e fuori. Giocare a San Siro ci da qualcosa in più, ma in trasferta ci seguono in tantissimi ed è importante vincere anche per loro»