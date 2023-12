Gabbia Milan, brusca e inattesa frenata per il ritorno: cosa succede ora e le possibili mosse dei rossoneri sul mercato

Arrivano aggiornamenti significativi sul fronte Matteo Gabbia, una delle ipotesi su cui il Milan sta riflettendo in vista del mercato di gennaio ormai alle porte.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ritorno del difensore non è più così scontato: il club è ora meno convinto di riportarlo alla base con sei mesi d’anticipo e preferirebbe altre soluzioni come Lenglet.