Gabbia Milan: che cosa manca per il ritorno in rossonero del difensore. Ecco le ULTIME notizie sul giocatore

Secondo quanto riferito da Luca Cilli negli studi di Sky Sport 24, è praticamente fatta per il ritorno dal prestito di Matteo Gabbia dal Villarreal al Milan. Si stanno completando in queste ore gli ultimi passaggi burocratici, con l’operazione che verrà definita in giornata.

Secondo Matteo Moretto di Relevo, il giocatore sarà già in Italia questa sera. Domani le visite d’idoneità e l’allenamento con i rossoneri.