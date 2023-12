Gabbia torna al Milan? Più di una semplice idea: gli aggiornamenti

Gabbia torna al Milan? Più di una semplice idea per i rossoneri, a caccia di un nuovo difensore: gli aggiornamenti

Nel corso della prossima sessione di calciomercato il Milan quasi certamente aggregherà in rosa un nuovo difensore centrale che anche solo numericamente possa sopperire alle tante assenze nel reparto.

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Diavolo sta pensando in maniera concreta a Matteo Gabbia: il difensore è stato prestato al Villarreal fino a fine stagione ma l’accordo potrebbe essere interrotto per farlo tornare subito alla base.