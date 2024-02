Gabbia si è preso subito il Milan, Pioli lo esalta: «Ha continuità e affidabilità». Le parole del tecnico rossonero

Il difensore del Milan Gabbia, autore del gol contro il Frosinone, è stato elogiato in conferenza stampa da Pioli. Le parole del tecnico rossonero.

GABBIA – «Gabbia sta facendo ottime prestazioni, tornato con entusiasmo, felicità ed efficacia. Ci sta dando tanto, grandissimo professionista. Ha continuità e affidabilità e questo è importante per un difensore. Non credo che abbiamo concesso tanto ma chiaramente vogliamo sempre attaccare molto. Stiamo lavorando per avere equilibrio»

