Conferenza stampa Pioli post Frosinone Milan: «I complimenti mi spaventano, lavoriamo per questo»

Conferenza stampa Pioli post Frosinone Milan: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match della 23ª giornata di Serie A 2023/24

Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Frosinone Milan.

GABBIA – «Gabbia sta facendo ottime prestazioni, tornato con entusiasmo, felicità ed efficacia. Ci sta dando tanto, grandissimo professionista. Ha continuità e affidabilità e questo è importante per un difensore. Non credo che abbiamo concesso tanto ma chiaramente vogliamo sempre attaccare molto. Stiamo lavorando per avere equilibrio»

CAMBI – «I complimenti mi spaventano perchè poi arrivano le critiche. I cambi secondo voi funzionano solo quando poi arriva il gol. Dovevamo riempiere l’area e con le due punte ci siamo riusciti di più»

FROSINONE – «Credo che il Frosinone sia partito meglio di noi perchè ha sfruttato alcuni nostri errori in costruzione. Poi credo che l’abbiamo interpretata bene»

JOVIC – «Si perchè lo vedo tutti i giorni ed è tecnico, fisico ha qualità e talento. insisto con lui, lo motivo perchè può essere il centravanti del Milan. Non possiamo giocare sempre con due punte ma quando gioca a far bene»

RIMORSI – «Stiamo correndo come le prime due, quella che brucia di più è la sconfitta di Bergamo. Quello che conta è che con il nuovo anno stiamo facendo tante cose buone pur sapendo che possiamo fare meglio. Ormai inutile pensare al passato, stiamo ritrovando continuità e la vogliamo portare avanti»

INTER JUVE – «Curioso, interessato fino ad un certo punto perchè sicuramente qualcosa recupereremo. Oggi vittoria con merito, domani partita equilibrata e difficile»