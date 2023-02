Zaniolo conteso tra le rivali Galatasaray e Fenerbahce: i primi sperano nella sponda della folta colonia di ex Serie A

Galatasaray e Fenerbahce non è una scelta da prendere alla leggera, per questo motivo i giallorossi sperano che a convincere Zaniolo a scegliere la sponda europea di Istanbul siano i numerosi ex calciatori di Serie A del Gala.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Mertens, Icardi e Torreira avrebbero chiamato il calciatore per convincerlo ad accettare l’offerta del Galatasaray.